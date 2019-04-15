Дзаньйоло зацікавив Баварію

Атакувальний півзахисник італійської Роми Ніколо Дзаньйоло потрапив до сфери зацікавлень мюнхенської Баварії.

Мюнхенці готові віддати за юного таланта 50 млн євро, повідомляє Bild.

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Скаути Баварії вражені виступами Дзаньйоло в чемпіонаті Італії та в Лізі чемпіонів у цьому сезоні. Майбутнє півзахисника визначиться після завершення чемпіонату Італії. Якщо Рома не потрапить до ЛЧ за підсумками сезону, то ймовірність трансферу підвищиться – "вовкам" доведеться компенсувати фінансові втрати.

У сезоні 2018/19 Ніколо Дзаньйоло провів 23 матчі в Серії А, в яких забив 4 м'ячі та зробив 2 асисти. Рома наразі йде на 5-му місці в чемпіонаті й відстає від лігочемпіонівської зони лише на очко.

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