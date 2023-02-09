Улюблений номер 22 був зайнятий, тому італієць у складі "левів" обрав 17. Це рішення мало цілком конкретну причину.

Дзаньйоло офіційно покинув Рому – Галатасарай оформив рекордний трансфер в історії Туреччини

Дзаньйоло дізнався про трагічну історію Мухаммеда Еміна Озкана – 17-річного вболівальника Галатасарая. Юнак з нетерпінням чекав переходу зіркового новачка, про що активно писав у своїх соцмережах. На жаль, не судилося – у понеділок життя фаната забрав землетрус, який сколихнув Туреччину. "Мені дуже шкода Мухаммеда та турецький народ. Я зробив свій маленький внесок, щоб вшанувати його. Давайте всі зробимо це і разом ми будемо ще сильнішими, ніж раніше", – прокоментував свій вибір Дзаньйоло. Також Ніколо разом з іншими гравцями Галатасарая допомагав складати коробки допомоги потерпілим від стихійного лиха.

Nicolò Zaniolo: “Muhammed ve Türk halkı için çok üzgünüm.”



Hayatını kaybeden yurttaşlarımızı saygıyla anıyoruz, hiçbirinizi unutmayacağız! ∞



️ Afet bölgelerine ulaştırılmak üzere, Nef Stadyumu ve Galatasaray Taçspor Tesisleri’nde yardımlarınızı bekliyoruz. ️? pic.twitter.com/IO4xFV6nqO — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 9, 2023

Нагадаємо, Рома вирішила позбутися 23-річного вінгера, який посварився з Жозе Моурінью та керівництвом. Сума трансферу разом з бонусами склала 29,5 млн євро – рекордні гроші в історії турецького футболу.

Гидує коротким розіграшем від воріт і контрпресингом: що не так з Моурінью?