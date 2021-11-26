Квартет виконавців побореться за нагороду, повідомляє офіційний твіттер турніру.

Рома – Зоря – 4:0 – відео голів і огляд матчу Ліги конференцій

На приз претендують форвард Ренна Гаетан Ляборд (хет-трик проти Вітесса), нападник Фейєнорда Сіріль Дессер (дубль зі Славією Прага), хавбек Роми Ніколо Дзаньйоло (гол+асист проти Зорі) та півзахисник Базеля Пайтім Касамі (м'яч у ворота Кайрата). Голосування за номінантів відбувається на офіційному сайті УЄФА. Фінальні результати стануть відомі в п'ятницю ввечері.

Нагадаємо, що за підсумками 5-го туру групового етапу Ліги конференцій луганська Зоря втратила шанси на вихід в плей-офф.

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