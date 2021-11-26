Дзаньйоло та ще 3 виконавці номіновані на гравця тижня Ліги конференцій
УЄФА визначив перелік претендентів на приз найкращому футболісту 5-го туру групового етапу Ліги конференцій.
Квартет виконавців побореться за нагороду, повідомляє офіційний твіттер турніру.
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На приз претендують форвард Ренна Гаетан Ляборд (хет-трик проти Вітесса), нападник Фейєнорда Сіріль Дессер (дубль зі Славією Прага), хавбек Роми Ніколо Дзаньйоло (гол+асист проти Зорі) та півзахисник Базеля Пайтім Касамі (м'яч у ворота Кайрата). Голосування за номінантів відбувається на офіційному сайті УЄФА. Фінальні результати стануть відомі в п'ятницю ввечері.
Нагадаємо, що за підсумками 5-го туру групового етапу Ліги конференцій луганська Зоря втратила шанси на вихід в плей-офф.
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