Дзаньйоло присоромив захист Сассуоло – розкішний дебютний гол півзахисника Роми

Україна — 23:31 76
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Інтер у компенсований час вирвав перемогу над Наполі
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Зідан, Моурінью, Венгер та інші найгучніші тренерські відставки 2018 рокуСвіт — 22:30 626
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Яремчук віддав асист за Гент, ставши співавтором диво-голу у ворота Генка МаліновськогоБельгія — 22:16 646
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Манчестер Сіті сенсаційно програв Лестеру та опустився на 3 місце в АПЛ – конкурент Зінченка був вилученийАнглія — 18:52 4763
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Ліверпуль впевнено переміг Ньюкасл та відірвався від Манчестер Сіті на 7 очокАнглія — 18:50 568
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