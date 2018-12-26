Дзаньйоло присоромив захист Сассуоло – розкішний дебютний гол півзахисника Роми

Півзахисник Роми Ніколо Дзаньйоло забив свій перший гол за "вовків" в Серії А.

Дзаньйоло став автором третього гола своєї команди в матчі 18-го туру Серії А проти Сассуоло. 19-річний хавбек дуже холоднокровно реалізував свою нагоду, посадивши на "п'яту точку" воротаря та захисника "нероверді".

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Ця перемога дозволила римлянам набрати 27 очок та піднятися на 7-ме місце в турнірній таблиці Серії А.