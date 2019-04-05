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Дзаньйоло підпише новий контракт з Ромою – на юного таланта полюють Реал та Ювентус

12:34 121 Читать на русском
Дзаньйоло підпише новий контракт з Ромою – на юного таланта полюють Реал та Ювентус
Ніколо Дзаньйоло / Фото AS-Roma

Молодий півзахисник Роми Ніколо Дзаньйоло вирішив, де проведе наступні кілька сезонів.

"Ніколо оновить контракт з Ромою. У нього все в порядку: він у великому клубі, вдячний команді та напарникам. Особливо старшим гравцям, від Джеко до Де Россі та Флоренці. Вони допомагають йому рости.

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З огляду на вартість Ніколо, яку називають, зробити пропозицію щодо його трансферу зможуть не всі клуби. В Італії це тільки Ювентус та Інтер", – розповів батько футболіста для видання Tuttosport.

В поточному сезоні Серії А Дзаньйоло провів 21 матч, в яких відзначився 4-ма голами та двома асистами.

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Теги
Ювентус Ювентус Трансфери Італія Трансфери Чемпіонату Італії Ніколо Дзаньйоло Ніколо Дзаньйоло Рома Рома
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