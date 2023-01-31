У вівторок вранці півзахисник Роми Ніколо Дзаньйоло погодився на трансфер у Борнмут. Але англійський клуб відмовився спілкуватися з гравцем.

Сага про трансфер Ніколо Дзаньйоло з Роми в Борнмут досягла свого апогею. У вівторок, 31 січня, півзахисник збірної Італії дав згоду на трансфер до табору англійського середняка, але Борнмут відмовився від ведення переговорів. Як інформує Corriere dello Sport, "вишні" поставили хрест на італійському гравцеві з двох причин.

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По-перше, Борнмут уже підписав півзахисника Сассуоло Хамеда Траоре за 30 мільйонів євро. По-друге, керівництву англійського клубу не сподобалася поведінка Дзаньйоло під час ведення переговорів. Ніколо відмовився від зустрічі з директором Борнмута, який приїхав до Риму спеціально, щоб переконати гравця підписати контракт із "вишнями".

Контракт Дзаньйоло з Ромою розрахований до літа 2024 року, і римський клуб дав зрозуміти, що більше не розраховує на гравця.

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