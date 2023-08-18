Астон Вілла втратила півзахисника Еміліано Буендія через травму. Англійський клуб був змушений швидко знайти йому заміну. "Леви" націлилися на Ніколо Дзаньйоло, який виступав за Галатасарай.

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На своєму офіційному сайті Астон Вілла оголосила про перехід 24-річного футболіста. Ніколо Дзаньйоло приєднався до англійців на правах оренди з умовою обов'язкового викупу. "Леви" заплатять Галатасараю 5 мільйонів євро. Остаточна трансферна вартість футболіста становитиме 22,5 млн, а також передбачені бонуси у розмірі 15,5 мільйона євро.

Нагадаємо, що Ніколо Дзаньйоло перебрався до Туреччини в березні 2023 року. За Галатасарай він зіграв 12 матчів, в яких забив п'ять голів.

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