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Дзанетті: Відаль може підняти Інтер на вищий рівень

19:10 172 Читать на русском
Дзанетті: Відаль може підняти Інтер на вищий рівень
Артуро Відаль / фото: Барселона

Віце-президент Інтера Хав'єр Дзанетті прокоментував інформацію про інтерес міланського клубу до півзахисника Барселони Артуро Відаля.

"Ми подивимося, як піде трансферне вікно. У нас є місяць, щоб досягти мети. Відаль – гравець з відмінним характером і досвідом. Подивимося, що вийде.

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Ми говоримо про гравця, який, безумовно, може підняти нас на рівень вище. Ми вже на хорошому рівні", – наводить слова Дзанетті ESPN.

Раніше повідомлялося, що Відаль погодив умови особистого контракту з міланським Інтером. Тепер "чорно-синім" потрібно узгодити умови трансферу 32-річного чилійського футболіста з Барселоною, за яку в нинішньому сезоні хавбек забив 5 м'ячів і віддав 1 результативну передачу в 19 матчах.

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Італія Трансфери Трансфери Чемпіонату Італії Артуро Відаль Артуро Відаль Хав'єр Дзанетті Хав'єр Дзанетті Інтер Інтер Барселона Барселона
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