Дзанетті розповів про завдання Інтера в Лізі Європи

Ліга Європи — 21:32 727
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Тренер – злий геній Динамо і Шахтаря, гравці – суперники збірної України. Айнтрахт: все про опонента "гірників" у ЛЄ
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Олімпіакос: експрес-представлення суперника Динамо в Лізі Європи – кривдник Мілана з "українським слідом"Ліга Європи — 17:00 2894
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"Не найкращий жереб". Мирон Маркевич – про шанси Динамо та Шахтаря в 1/16 фіналу Ліги ЄвропиЛіга Європи — 16:00 6816
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Результати жеребкування 1/16 Ліги Європи 2018/19 – всі париЛіга Європи — 14:29 12193
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Жеребкування 1/16 Ліги Європи: онлайн-трансляція – як це було для Динамо і ШахтаряЛіга Європи — 14:29 12169
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