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Дзанетті розповів про завдання Інтера в Лізі Європи

20:02 147 Читать на русском
Дзанетті розповів про завдання Інтера в Лізі Європи
Хав'єр Дзанетті / фото із соцмереж

Віце-президент міланського Інтера Хав'єр Дзанетті прокоментував результати жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи, де суперником "нерадзуррі" стане віденський Рапід.

"Ми впевнені, що зможемо зіграти важливу роль у цьому турніру. Задоволені жеребкуванням, оскільки до Відня відносно недалеко.

Результати жеребкування 1/16 Ліги Європи 2018/19 – всі пари

Маємо хороший шанс пройти далі. Ми розчаровані вильотом із Ліги чемпіонів, але готові до того, щоб показати хороший результат у Лізі Європи. Хочемо виграти цей престижний турнір", – цитує Дзанетті офіційний сайт УЄФА.

До слова, перший матч між Рапідом та Інтером відбудеться в австрійській столиці 14 лютого. Матч-відповідь – за тиждень на Джузеппе Меацца.

Ліга Європи1/16 фіналу

Рапід Відень - Інтер: Четвер 14 лютого 2019

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Ліга Європи Інтер Інтер Рапід Відень - Інтер Хав'єр Дзанетті Хав'єр Дзанетті Рапід Відень Рапід Відень
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