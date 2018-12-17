Дзанетті розповів про завдання Інтера в Лізі Європи

Віце-президент міланського Інтера Хав'єр Дзанетті прокоментував результати жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи, де суперником "нерадзуррі" стане віденський Рапід.

"Ми впевнені, що зможемо зіграти важливу роль у цьому турніру. Задоволені жеребкуванням, оскільки до Відня відносно недалеко.

Результати жеребкування 1/16 Ліги Європи 2018/19 – всі пари

Маємо хороший шанс пройти далі. Ми розчаровані вильотом із Ліги чемпіонів, але готові до того, щоб показати хороший результат у Лізі Європи. Хочемо виграти цей престижний турнір", – цитує Дзанетті офіційний сайт УЄФА.

До слова, перший матч між Рапідом та Інтером відбудеться в австрійській столиці 14 лютого. Матч-відповідь – за тиждень на Джузеппе Меацца.