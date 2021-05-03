Хав'єр Дзанетті вперше став чемпіоном Італії у статусі віце-президента "нерадзуррі". На думку легенди Інтера, головна роль у здобутті Скудетто належить Антоніо Конте та його тренерському штабу.

Як відомо, "нерадзуррі" за 4 тури до завершення сезону стали чемпіоном Італії, залишивши позаду Аталанту, Мілан та Ювентус.

"Ця перемога народилася два роки тому, коли Антоніо Конте та його асистенти вперше перетнули ворота клубного офісу. Вони принесли в клуб культуру роботи на найвищому рівні та почали передавати команді чудовий менталітет. Кожен день вони думають тільки про те, як покращити колектив.

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Це команда. З великої літери К. Група хлопців, які йшли цим шляхом з великим професіоналізмом, долаючи всі труднощі, які завжди вірили у спільну роботу. Це Скудетто – їхня заслуга.

Ви написали нову, чудову і важливу сторінку в історії цього клубу, що радує мільйони вболівальників Інтера. Вони, вболівальники, завжди були нашим серцем, яке б'ється: вони ніколи не кидали нас. Працюючи віце-президентом, я знаю, як важко було дістатися до фінішу тренерам, гравцям та персоналу. Я хочу від усього серця подякувати вам за те, що дозволили мені супроводжувати вас у цій славетній подорожі.

Вчора, сьогодні, завтра, завжди і тільки – вперед, Інтер!" – написав Дзанетті в Instagram.

Нагадаємо, Інтер здобув Скудетто вперше з сезону 2009/10, а загалом це 19-й титул в історії клубу. Останні 9 років чемпіонство здобував Ювентус.

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