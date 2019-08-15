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Дзадза може перейти до Еспаньйола – потенційного суперника Зорі

17:50 240 Читать на русском
Дзадза може перейти до Еспаньйола – потенційного суперника Зорі
Сімоне Дзадза / соцмережі

Антигерой Євро-2016 Сімоне Дзадза може поповнити склад Еспаньйола.

Еспаньйол зацікавлений у підписанні італійського нападника Сімоне Дзадзи, повідомляє Marca. Форвард наразі захищає кольори Торіно.

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Футболіст вже має досвід виступів в іспанській Ла Лізі, виступаючи на правах оренди за Валенсію у сезоні 2016/17.

Нагадаємо, Еспаньйол є потенційним суперником луганської Зорі у раунді плей-офф Ліги Європи.

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Трансфери Чемпіонату Іспанії Іспанія Трансфери Трансфери Чемпіонату Італії Сімоне Дзадза Сімоне Дзадза Зоря Зоря Еспаньйол Еспаньйол Торіно Торіно
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