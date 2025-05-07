Дензел Дюмфріс зізнався в тому, що відчуває неймовірні почуття від виходу Інтера у фінал Ліги чемпіонів.

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"Знову божевільний матч! Сім голів сьогодні. Це було неймовірно. Ми боролися до кінця. Дуже пишаємося тим, як ми боролися сьогодні. Загалом, я дуже радий, що ми проходимо до фіналу.

Два роки тому ми програли фінал – знаємо, що все можливо. Цього року ми боремося і в нас є цілі. Завтра побачимо, з ким нам доведеться зіткнутися (у фіналі). Ми будемо насолоджуватися сьогоднішнім вечором, але ми вже повинні зосередитися на наступному матчі", – цитує Дюмфріса пресслужба УЄФА.

Інтер у фіналі Ліги чемпіонів зустрінеться або з Арсеналом, або з ПСЖ. У першому матчі команд у Лондоні з рахунком 1:0 перемогли парижани.

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