ДЮФЛУ спільно з ФФУ продовжить роботу над реалізацією розроблених проектів

Перший віце-президент ФФУ Вадим Костюченко підбив підсумки 2018 року в українському дитячо-юнацькому футболі та розповів про плани Федерації футболу України й ДЮФЛУ з розвитку та вдосконалення системи підготовки юних футболістів.

– Вадиме Костянтиновичу, що ви можете занести в актив ФФУ в напрямку розвитку та популяризації дитячо-юнацького футболу за підсумками 2018 року?

– Розвиток та популяризація дитячо-юнацького футболу в нашій державі були та залишаються головними пріоритетами в роботі Федерації футболу України. У цьому напрямку ми вже чимало зробили, та багато чого нами заплановано як на 2019-й, так і на наступні роки. У році, що минув, нашою командою було переконливо доведено, що саме дитячо-юнацький футбол – це пріоритет у роботі ФФУ. Передусім, ми розвиваємо інфраструктуру для дітей, відкриваючи майданчики в усіх без винятку регіонах України.

У минулому році ми провели вісім фестивалів чемпіонів для дітей віком від семи до дев'яти років. Організацію цих фестивалів було здійснено з урахуванням передового європейського досвіду, сутність якого полягає в тому, що ми не виявляли переможців та призерів цих змагань, а визнали те, що переможцями та призерами є всі без винятку учасники, які й отримали однакові індивідуальні та командні нагороди. Усі діти були в захваті від таких футбольних свят. У цьому році ми будемо продовжувати таку практику та дарувати радість юним футболістам.

Відкрита у 2018 році академія футболу ФФУ робить свої перші кроки, але вже зараз ми маємо чіткий план її розвитку та організації діяльності. Поки що тренерський склад працює з вихованцями лише 2010 року народження, та вже в році, що розпочався, ми плануємо залучити до навчання в академії ще дві групи юнаків та дві групи дівчаток.

Також до позитивних підсумків минулого року ми сміливо відносимо роботу над врегулюванням питань виплати компенсаційних коштів за підготовку юних футболістів від професіональних футбольних клубів на користь дитячо-юнацьких спортивних закладів. Впродовж року, що минув, робоча група з підготовки пропозицій до Регламенту ФФУ зі статусу та трансферу футболістів плідно працювала, систематизуючи та аналізуючи стан справ, та підготувала обґрунтовані пропозиції щодо внесення змін до вищезазначеного регламенту. Як наслідок, уже в найближче трансферне вікно ми сподіваємося побачити перші офіційні виплати компенсації за підготовку юних футболістів.

– На початку лютого Дитячо-юнацька футбольна ліга України розпочинає четвертий за ліком, уже традиційний, всеукраїнський турнір із футболу серед юнацьких команд (U-16) – "Зимовий Кубок ДЮФЛУ-2019". Що ви можете сказати про цей турнір, що він дає командам-учасницям, які завдання виконує в загальній стратегії розвитку дитячо-юнацького футболу ФФУ?

– Хочу нагадати, що змагання Зимового Кубку ДЮФЛУ вперше були проведені на початку 2016 року. Саме в цей момент почала плідно працювати нова команда фахівців – як у складі Дитячо-юнацької футбольної ліги України, так і у складі Комітету дитячо-юнацького футболу ФФУ. Змагання Зимового Кубку ДЮФЛУ не виникли на порожньому місці, вони стали бажаним та корисним турніром для дитячо-юнацьких команд України. Матчі саме цих змагань надають прекрасну можливість підготуватися до другої частини сезону всім командам-учасницям. Також велику увагу поєдинкам Зимового Кубку ДЮФЛУ приділяють тренери наших юнацьких збірних, які мають чудову нагоду переглянути потенційних кандидатів до складу своїх команд.

Також приємно відзначити те, що організаційний комітет цих змагань ще два роки тому ухвалив рішення щодо участі в турнірі не тільки команд вищої ліги ДЮФЛУ, а й команд першої ліги змагань ДЮФЛУ, які можуть бути представлені гравцями вікової категорії U-17. Тобто за рахунок такого рішення ми відкрили шлях до зимових перегонів більшій кількості зацікавлених команд. І, як наслідок, уже на старт Зимового Кубку ДЮФЛУ-2019 має вийти 52 колективи юних футболістів.

– Судячи з ваших слів, ви задоволені співпрацею ФФУ з ДЮФЛУ?

– Так, дійсно, керівництво ФФУ цілком задоволене співпрацею з ДЮФЛУ. Ми постійно підтримуємо цю організацію, яка має бути флагманом та взірцем у питаннях якісної організації дитячо-юнацьких змагань на теренах України. Група фахівців, які очолюють ДЮФЛУ, робить великий внесок у загальну стратегію роботи ФФУ з розвитку дитячо-юнацького футболу. Ми також щиро вдячні президенту ДЮФЛУ Віталію Борту за системну підтримку найперспективнішого напрямку в нашому футболі. Саме завдяки цій людині ліга має не тільки чітку організаційну структуру, а ще й додатковий фінансовий ресурс для підтримки всіх перспективних починань ДЮФЛУ та ФФУ.

Маю інформацію, що 22 лютого Громадська спілка "Всеукраїнська дитячо-юнацька футбольна ліга України" має провести свою чергову звітну конференцію. Упевнений, що ми почуємо багато цікавих пропозицій. Але вже зараз можу сказати, що ДЮФЛУ спільно з ФФУ продовжить роботу з реалізації вже розроблених проектів. Таких, як, наприклад, створення Еліт-ліги ДЮФЛУ, й інших, які принесуть чимало користі українському дитячо-юнацькому футболу.