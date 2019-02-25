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Дитятьєв голом приніс Краковії 7-му поспіль перемогу в Екстраклясі

08:50 109 Читать на русском
Дитятьєв голом приніс Краковії 7-му поспіль перемогу в Екстраклясі
Олексій Дитятьєв / Фото: ФК Краковія

Український захисник Крваковії Олексій Дитятьєв приніс своїй команді важливу перемогу у чемпіонаті Польщі.

У 23-му турі чемпіонату Польщі Краковія приймала Ягеллонію Тараса Романчука.

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Захисник господарів Олексій Дитятьєв провів на полі увесь матч, а на 48-й хвилині забив єдиний гол у протистоянні. Таким чином, Краковія здобула 7-му перемогу у чемпіонаті поспіль.

Для Дитятьєва це перший гол в сезоні і другий за Краковію. Всього він в цьому сезоні провів 21 матч.

Краковія має в активі 36 очок та перебуває на 7 місці у таблиці, Ягеллонія із 39 пунктами залишилась на 3 місці.

Теги
Світ Українці за кордоном Тарас Романчук Тарас Романчук Краковія Краковія Олексій Дитятьєв Олексій Дитятьєв Яґеллонія Яґеллонія Відеоновини
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