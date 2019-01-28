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"Дякую за "гірницький" характер", – Палкін попрощався з Ракицьким, який перейшов у Зеніт

22:33 256 Читать на русском
"Дякую за "гірницький" характер", – Палкін попрощався з Ракицьким, який перейшов у Зеніт
Ярослав Ракицький / ФК Шахтар

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін прокоментував перехід захисника Ярослава Ракицького в Зеніт.

"Дорогі друзі!

Ярослав Ракицький залишає ФК Шахтар і переходить у Зеніт.

В історії Академії Шахтаря Ярослав один з найталановитіших і успішних випускників. Протягом 10 сезонів він відіграв за першу команду 326 матчів і завоював 19 трофеїв. За роки проведені в клубі став одним з лідерів Шахтаря, завоював щиру любов і величезну повагу всіх уболівальників. І це – найбільше визнання для футболіста.

"Я дуже щасливий, що перейшов у топ-клуб!", – Ракицький прокоментував перехід у Зеніт

Ярослав, спасибі тобі за все, що ти зробив для Шахтаря. Дякую за твій "гірницький" характер, за твої емоції і відданість, за всі перемоги, голи і ті прекрасні моменти, які ми пережили разом!

Бажаю тобі успіхів і великих досягнень у кар'єрі!", – написав Палкін у своєму Facebook.

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