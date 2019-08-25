"Дякую вболівальникам за любов та підтримку", – Хамес прокоментував повернення на поле у футболці Реала

Півзахисник Реала Хамес Родрігес поділився емоціями після першої за 2 роки гри за "вершкових".

"Через довгий час я повернувся на Сантьяго Бернабеу. Почуваюсь неймовірно. Спасибі уболівальникам за любов і підтримку. Ми продовжимо працювати, щоб стати ще кращими", – написав Хамес Родрігес на своїй сторінці в твіттері.

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Нагадаємо, у поєдинку другого туру Ла Ліги між Реалом та Вальядолідом колумбійський футболіст потрапив у стартовий склад команди з Мадрида. Хамес провів на полі 57 хвилин.

До слова, Реал не зумів втримати перемогу над Вальядоліом, пропустивши гол на останніх хвилинах поєдинку. Тепер у активі обох команд по 4 очки і друге місце в турнірній таблиці.

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