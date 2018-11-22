"Дякую вам за величезну прихильність футболу", – Інфантіно привітав Суркіса з ювілеєм

Президент Динамо Ігор Суркіс, який сьогодні святкує свій 60-й День народження, отримав привітання від очільника ФІФА Джанні Інфантіно.

"Шановний Президенте, у цей винятковий день дозвольте мені передати найщиріші побажання удачі, щастя, міцного здоров'я та успіхів.

Також хотів би скористатися цією можливістю, щоб подякувати Вам за величезну прихильність футболу на чолі Динамо, яке ви очолюєте з 2002 року, за виняткову мотивацію та неймовірну пристрасть, а також Вашу підтримку подальшого розвитку футболу у Вашій країні.

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Я щиро сподіваюся, що Ви знайдете час, щоб провести цей прекрасний день із Вашою родиною та друзями. Вітаю з днем ​​народження та мої найкращі особисті побажання.

З повагою, Президент ФІФА Джанні Інфантіно", – передає слова Інфантіно прес-служба киян.

До слова, Суркіс також отримав листи з привітаннями від Манчестер Юнайтед, Борусії Д та Європейської асоціації клубів.

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