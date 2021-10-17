Нападник ПСЖ традиційно став найкращим у поєдинку паризької команди.

Кіліан Мбаппе реалізував пенальті та відзначився асистом у поєдинку проти Анже, подарувавши чергову перемогу ПСЖ у чемпіонаті Франції (2:1).

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22-річній зірці вручили нагороду найкращого гравця матчу. Кіліан опублікував фото з нагородою в руках у компанії президента ПСЖ Нассера Аль-Хеллаїфі, підписавши світлину: "Завжди хочеться більшого... Дякую, ПСЖ".

Нагадаємо, Мбаппе зізнавався, що влітку хотів покинути паризький клуб, через це йому приписували натягнуті відносини із керівництвом ПСЖ.

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