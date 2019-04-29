"Дякую, Попове! Звір", – Соль подякував захиснику за спільне тренування

Форвард Динамо Фран Соль подякував захиснику Денису Попову за спільне тренування.

Фран Соль у своєму Instagram виклав відео спільного тренування з молодим захисником Динамо Денисом Поповим.

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"Дякую, Денис Попов! Звір", – підписав відео іспанець.

Форвард наразі відновлюється після травми плеча, отриманої в матчі проти чернігівської Десни (2:1).

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