"Дякую Денису Бойку за те, що віддав хорошу гольову передачу. Вдалося забити гол. Побачив вільну зону та вирішив прокинути між захисниками. Погано вдарив, але м'яч так підскочив, і воротар не спіймав.

Динамо – Евіан – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Про вихід у старті не хвилювався. Просто думав про те, що треба грати у свою гру. Завжди приємно забивати. Добре, що забив, продовжуємо працювати. Конкуреція завжди була та продовжує бути. І це нормально, тим паче в такому клубі, як Динамо", – цитує Ваната офіційний сайт клубу.

Додамо, що 19-річний нападник у спарингу проти Евіана (3:0) відзначився своїм першим голом за першу команду киян.

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