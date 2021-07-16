"Дякую Бойку за хорошу гольову передачу": Ванат – про дебютний гол у складі першої команди Динамо
Нападник Владислав Ванат радіє своїм першим успіхам за дорослу команду Динамо.
"Дякую Денису Бойку за те, що віддав хорошу гольову передачу. Вдалося забити гол. Побачив вільну зону та вирішив прокинути між захисниками. Погано вдарив, але м'яч так підскочив, і воротар не спіймав.
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Про вихід у старті не хвилювався. Просто думав про те, що треба грати у свою гру. Завжди приємно забивати. Добре, що забив, продовжуємо працювати. Конкуреція завжди була та продовжує бути. І це нормально, тим паче в такому клубі, як Динамо", – цитує Ваната офіційний сайт клубу.
Додамо, що 19-річний нападник у спарингу проти Евіана (3:0) відзначився своїм першим голом за першу команду киян.
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