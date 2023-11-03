Поразка від Шахтаря (0:1) стала останньою краплею, яка змусила Мірчу Луческу піти з посади головного тренера Динамо. Румунський фахівець сам ухвалив це рішення, керівництво клубу навіть не очікувало такого розвитку подій.

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Втім, медійний відділ киян не дарма їсть свій хліб. Прес-служба Динамо підготувала відео найбільш емоційних моментів, які Луческу пережив зі столичною командою.

Нагадаємо, Мірча Луческу очолив Динамо влітку 2020 року. У першому ж сезоні з цим тренером кияни виграли усі національні трофеї, а згодом ще й вийшли в групу Ліги чемпіонів.

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