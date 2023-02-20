Колишній гравець і тренер збірної України Андрій Шевченко має сьогодні, 20 лютого, привід для радості.

"Люба, рідна матусю, вітаємо з ювілеєм! Дякуємо тобі за ласку, за нескінченну турботу, допомогу й підтримку, за чуйність та за безсонні ночі.

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Господь хай дарує здоров'я і силу. Многая літа. Любимо тебе", – написав Шевченко у Twitter, додавши красиві фото зі своєю мамою та родиною.

До слова, матір Андрія звати Любов Миколаївна. Окрім сина, вона має ще дочку Олену.

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