Дядько Соларі: Щоб бути тренером Реала, потрібно заробляти більше, ніж гравці

Дядько Сантьяго Соларі, якого сьогодні призначили головним тренером Реала, розповів, що потрібно племіннику для успішної роботи біля керма команди.

"Працювати головним тренером дуже складно, тому наставникам платять чималі гроші. Керувати Реалом, безперечно, неймовірно складно.

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Щоб бути тренером такого клубу, потрібно заробляти більше, ніж гравці, і мати більше різноманітних трофеїв. Футболісти, які грають за Реал, отримують великі гроші. Це футболісти високого рівня майстерності", – підсумував дядько Сантьяго для Radio Mitre.

Нагадаємо, сьогодні Сантьяго Соларі, який був виконувачем обов'язків головного тренера "бланкос", став повноцінним головним тренером Реала. Соларі підписав контракт із "Королівським клубом" до 2021 року.

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