Лехія зіграла з Краковією в рамках 3-го туру Екстракляси (2:2). Рахунок та огляд матчу – на "Футбол 24".

Чемпіонат Польщі, 3-й тур

Краковія – Лехія Гданськ – 2:2

Голи: Стоїльковіч, 36, 90+1 – Бобчек, 9, Желізко, 54

У стартовому складі Лехії вийшли Максим Дячук, Іван Желізко та Богдан Вʼюнник, а Антон Царенко залишився у запасі. Богдан Сарнавський відсутній у заявці через травму.

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Першою відкрила рахунок команда українців – відзначився Бобчек. Проте на 36-й хвилині після помилки Максима Дячука Краковія зрівняла: захисник Динамо, випередивши суперника, скинув м’яч головою прямо під ногу опоненту, який вміло обіграв воротаря. Після цього був ще і фол на межі штрафного майданчика, за який гравець отримав жовту картку.

Втім, інший українець вивів команду вперед у другому таймі. Все в стилі Івана Желізка – чудовий гол із-за меж штрафного прямо в ціль!

Здавалося, що Лехія здобуде перемогу, однак на 90+1-й хвилині Краковія все ж зрівняла рахунок, і матч завершився внічию. У таблиці Екстракляси Лехія посідає останнє місце з мінус чотирма очками, адже федерація зняла з команди 5 балів через проблеми з ліцензуванням.

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