Двоюрідний брат власника Манчестер Сіті намагався купити Ліверпуль за 2 млрд фунтів

Двоюрідний брат власника Манчестер Сіті шейха Мансура Халід пропонував рекордні гроші за контрольний пакет акцій Ліверпуля.

Шейх Халід бін Заєд аль-Нахаян наприкінці 2017 року зробив пропозицію американським власникам Ліверпуля купити команду за 2 мільярди фунтів, повідомляє Daily Mail.

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За інформацією видання, Том Вернер, голова ради директорів Ліверпуля, зустрічався в Нью-Йорку з керівником конгломерату шейха Мансура, Мідхатом Кідваї. Зазначається, що зустріч була неформальною, і керівництво "червоних" відхилило пропозицію шейха Халіда.

У Ліверпулі наполягають, що пропозиція з консорціуму Абу-Дабі ніколи не проходила стадію перевірки в Allen&Company, і що головні акціонери клубу Джон Генрі та Майк Ґордон не брали жодної участі в переговорах щодо продажу. Також вони заперечили, що сума в 2 мільярди фунтів була погоджена з шейхом Халідом.

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