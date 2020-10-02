Луганський клуб делегував своїх представників у збірні Латвії та Північної Македонії.

Одразу двоє футболістів "мужиків" викликані до збірних своїх країн на найближчі матчі, повідомляє офіціний сайт Зорі.

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Півзахисник луганців Андреас Циганікс отримав виклик до національної збірної Латвії. Підопічні Дайніса Казакевіча 7 жовтня проведуть товариський поєдинок з Чорногорією на виїзді, а потім у рамках Ліги націй зустрінуться зі збірними Фарерських островів (10 жовтня) і Мальти (13 жовтня).

Ще один представник команди Скрипника – захисник Агрон Руфаті викликаний у збірну Північної Македонії U-21. В рамках навчально-тренувального збору команда зіграє з Казахстаном U-21 8 жовтня на виїзді, а за 5 днів прийме молодіжку Ізраїля.

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