У битві грандів в рамках півфіналу Клубного чемпіонату світу мадридський Реал не зумів навіть зімітувати конкуренцію французькому ПСЖ – 0:4. Уже в середині першого тайму "бланкос" програвали 0:3, і до перерви рахунок міг бути ще більшим, якби не феноменальні порятунки Тібо Куртуа.

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Єдиним виправданням провального матчу Реала можна вважати проблеми в обороні. Через відсутність дискваліфікованого Діна Хьойсена пару центральних захисників склали Антоніо Рюдігер та Рауль Асенсіо. Обоє стали винуватцями пропущених м’ячів на початку зустрічі. Першого обікрав Дембеле, що призвело до гола Фабіана Руїса, а згодом екс-нападник Барси відібрав м’яч у Рюдігера та сам реалізував вихід віч-на-віч із Куртуа. До свистка на перерву Руїс оформив дубль, завершивши блискавичну контратаку.

У другому таймі парижани трохи збавили оберти, зосередившись на захисті комфортної переваги. Проте це не допомогло Реалу, який пропустив четвертий гол. Барколя і Гонсалу Рамош познущалися з оборони "бланкос". Доля переможця турніру визначиться 13 липня в Іст-Резерфорді, де ПСЖ зіграє з Челсі.

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