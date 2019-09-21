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Двоє зірок ПСЖ пропустять центральний матч Ліги 1 проти Ліона

17:17 70 Читать на русском
Двоє зірок ПСЖ пропустять центральний матч Ліги 1 проти Ліона
Кіліан Мбаппе / FIRO

Головний тренер ПСЖ Томас Тухель розповів про кадрову ситуацію в команді напередодні центрального матчу 6-го туру Ліги 1 проти Ліона.

 

Томас Тухель на передматчевій прес-конференції напередодні зустрічі з Ліоном заявив, що нападники Кіліан Мбаппе і Мауро Ікарді не поїхали з командою на матч, повідомляє L’Equipe.

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Раніше зазначалось, що Мбаппе повністю відновився від травми підколінного сухожилля, через яку пропустив близько місяця, та повернувся до тренувань у загальній групі. Додамо, що Кіліан отримав травму стегна 25 серпня в матчі з Тулузою, а Мауро Ікарді також відчуває дискомфорт в стегні.

Зустріч між Ліоном та парижанами відбудеться 22 вересня, початок о 22:00. Після 5-ти турів Ліги 1 ПСЖ лідирує у турнірній таблиці, маючи в активі 12 очок.

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Франція Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе Томас Тухель Томас Тухель Ліон - ПСЖ Мауро Ікарді Мауро Ікарді ПСЖ ПСЖ
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