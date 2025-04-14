У п'ятницю під час підготовки до гри з Арсеналом між зірковими футболістами Реала виникла серйозна сварка, повідомляє журналіст El Chiringuito Еду Агірре.

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"Це був один із найнапруженіших тижнів у роздягальні Реала. Із середи гравці відчували, що їм доведеться пройти через багато труднощів, адже їхній сезон опинився під загрозою всього за кілька днів. У п’ятницю під час тренування між двома гравцями сталася серйозна сварка. У результаті напруги виникла бійка між Беллінгемом і Рюдігером.

Таке часто трапляється у багатьох футбольних командах, але це набуває особливого значення за кілька днів до матчу Реал Мадрид – Арсенал. Під час тренувального матчу стався невдалий підкат, однак легка образа з боку одного гравця викликала емоційну реакцію іншого. Врешті-решт, вони висловили багато одне одному, і їх довелося розбороняти", – сказав Агірре.

Втім, зазначається, що конфлікт між гравцями уже вичерпано – футболісти потиснули один одному руки. Нагадаємо, Реал програв Арсеналу (0:3) у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Друга гра між командами відбудеться 16 квітня на стадіоні Сантьяго Бернабеу у Мадриді. Початок матчу – о 22:00.

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