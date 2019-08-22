Двоє українців потрапили у символічну збірну туру чемпіонату Латвії

В'ячеслав Шарпар та Мирослав Славов, які у складі Риги здобули чергову перемогу в чемпіонаті Латвії, опинилися у символічній збірній туру.

Рига мінімально здолала Лієпаю в матчі 26-го туру першості Латвії та продовжує лідирувати в чемпіонаті, випереджаючи найближчого переслідувача на 6 очок.

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Єдиний гол у поєдинку забив український нападник Мирослав Славов, який вийшов на поле на 46-й хвилині. Він та інший представник України – В'ячеслав Шарпар – опинилися у символічній збірній туру за даними Instat, повідомляє офіційний Instagram латвійської першості.

Відзначимо, що Славов забив за Ригу вже 3 голи в 11 матчах.

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