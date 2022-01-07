Вже колишні представники аутсайдера Першої ліги – Василь Пиняшко та Віктор Ряшко – вирішили спробувати себе у ще нижчому дивізіоні, але в Європі.

Екс-гравці Ужгорода Василь Пиняшко та Віктор Ряшко стали гравцями Казінцбарцики, повідомляє офіційний сайт угорського клубу.

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Обидва футболісти приєднались до команди з третього дивізіону у статусі вільних агентів.

Нагадаємо, 29-річний Пиняшко провів у поточному сезоні 21 матч у всіх турнірах, в яких віддав 2 результативні передачі. Transfermarkt оцінює гравця у 250 тисяч євро. За плечами 29-річного Ряшка 5 голів і 2 асисти у 21 поєдинку. Transfermarkt править за футболіста 75 тисяч євро.

До слова, у турнірній таблиці третього дивізіону Угорщини Казінцбарцика йде першою, набравши після 20-ти турів 53 очки.

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