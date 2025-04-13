Півзахисник Кривбаса Глейкер Мендоза залишив команду, повідомив головний тренер "біло-червоно-чорних" Юрій Вернидуб у коментарі FootballHub.

Кривбас прокоментував інформацію про ультиматум легіонерів – клуб звинуватив ЗМІ у хайпі

Наставник криворіжців не розкрив причини такого рішення, однак за інформацією UA-Футбол на це вплинуло збільшення кількості обстрілів та повітряних тривог у Кривому Розі.

Щобільше, Мендоза виявився не єдиним втікачем – до 23-річного венесуельця приєднався також бразильський півзахисник Маттео Аморозо. Обидва футболісти вже виїхали з України.

Нагадаємо, Глейкер приєднався до Кривбаса з венесуельської Ангостури в лютому 2025-го на правах оренди строком на один рік з опцією викупу. Аморозо став гравцем криворіжців влітку 20204-го, підписавши контракт терміном на 4 роки.

Цікаво, що раніше повідомлялось про бунт легіонерів, які вимагали перенести домашні матчі команди у більш безпечне місце, однак керівництво клубу звинуватило ЗМІ у хайпі.

Динамо впевнено обіграло Кривбас, наблизившись до чемпіонства – Ярмоленко знову забив, червона Попова і провал капітана