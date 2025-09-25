Патрік Ван Леувен втратив двох футболістів через їхнє небажання виступати за команду з Кривого Рогу.

Правий захисник Бандейра та атакуючий півзахисник Хрвоє Іліч відмовилися повертатися до Кривбаса, незважаючи на чинні контракти з клубом, стверджує INSIDE UPL.

Епіцентр – Кривбас – 4:5 – відео голів та огляд матчу з жахливим переломом Супряги

Хорват Іліч раніше був відсторонений від першої команди через конфлікти з головним тренером і неодноразово заявляв про бажання залишити Україну, відмовляючись брати участь у матчах чемпіонату. Бандейра ще в червні звертався до керівництва клубу з проханням допомогти йому знайти новий клуб. Португалець тренувався з командою та брав участь у зборах, проте в серпні також залишив Україну.

Зараз обидва легіонери перебувають на батьківщині — Іліч у Хорватії, Бандейра в Португалії відповідно. Гравці не планують виступати у Прем'єр-лізі і не збираються повертатися до Кривбасу. Контракт Іліча розрахований до червня наступного року, а угода Бандейри чинна до грудня 2025-го.

Хрвоє приєднався до українського чемпіонату два роки тому з ізраїльського Хапоеля (Тель-Авів), а Бандейра підписав контракт із Кривбасом у січні минулого року на правах вільного агента.

Епіцентр та Кривбас влаштували божевілля у Тернополі – 9 м'ячів і важка травма Супряги після гола, якого чекали 5 років