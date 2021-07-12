Сайт Goal сформував свою символічну збірну за підсумками континентального форуму.

Євро-2020: Доннарумма визнаний найкращим гравцем турніру

Воротар: Доннарумма (Італія);

Захисники: Меле (Данія), Бонуччі, К'єлліні, Спінаццола (всі – Італія);

Півзахисники: Хьойберг (Данія), Жоржінью, К'єза (обидва – Італія), Педрі (Іспанія), Стерлінг (Англія);

Нападник: Кейн (Англія)

Збірна Англії пропустила найменше голів на турнірі (2), але цього виявилося недостатньо для бодай одного представника в обороні. Натомість до збірної потрапили двоє інших кривдників України – Кейн та Стерлінг. Проігнорували головних бомбардирів турніру – чеха Шика та португальця Роналду (по 5 голів).

Герой дня: Джанлуїджі Доннарумма проклятий Міланом, але благословенний Італією – його доля в руках авантюриста