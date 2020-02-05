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Двоє корейських уболівальників отримають компенсацію за турне Ювентуса – вони не побачили Роналду

11:00 180 Читать на русском
Двоє корейських уболівальників отримають компенсацію за турне Ювентуса – вони не побачили Роналду
Кріштіану Роналду / Reuters

Шанувальники таланту форварда туринського Ювентуса Кріштіану Роналду з Південної Кореї отримають компенсацію за те, що не побачили португальця у ділі.

Двоє корейців виграли справу в суді Інчхона та отримають компенсацію, повідомляє Reuters.

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Суд постановив, що агентство The Fasta Inc зобов'язане виплатити двом вболівальникам по 313 доларів. До цієї суми входять ціна квитка на матч Ювентуса, комісійні та моральна шкода. Фанати подали позов минулого літа, коли в спарингу "Старої синьйори" проти зірок K-Ліги на полі так і не з'явився 5-разовий володар "Золотого м'яча" Кріштіану Роналду.

Організатори обіцяли його появу на полі, та тренерський штаб туринців поберіг португальця через мікротравму. Через це протест заявила місцева федерація, а поліція навіть почала розслідування. До слова, ще мінімум 87 позивачів чекають на позитивний розгляд справ, пов'язаних із цим матчем.

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Теги
Ювентус Ювентус футбольні фанати Міжсезонні збори Світ Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду
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