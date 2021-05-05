Одразу двоє гравців Динамо ризикують пропустити підготовчий збір національної команди, повідомляє Zbirna.com.

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В заявку Динамо на сьогоднішній матч проти Маріуполя не потрапили Олександр Андрієвський і Володимир Шепелєв. За інформацією джерела, у Андрієвського пошкоджена бічна зв'язка коліна, що не дозволило йому зіграти у попередньому турі проти Ворскли. Шепелєв травмував спину якраз у поєдинку в Полтаві. Найближчим часом медичний штаб збірної повинен прийняти рішення щодо цих виконавців.

Нагадаємо, збір національної команди стартує 15 травня у Харкові. Саме там підопічні Шевченка проведуть перший товариський матч проти команди Бахрейну. Гра запланована на 23 травня.

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