Челсі на своєму офіційному сайті опублікував інформацію про те, що Леві Колвілл успішно переніс операцію з приводу травми передньої хрестоподібної зв'язки. 22-річний гравець повернувся в Кобхем для передсезонної підготовки на початку цього тижня, але, на жаль, отримав травму на тренуванні.

Медичне обстеження підтвердило, що необхідна операція. Тепер Леві почне відновлення, і протягом усього періоду реабілітації йому буде надавати підтримку медичний відділ клубу в Кобхемі.

Раніше сьогодні аналогічну травму отримав Джеймс Меддісон. Обидва гравці ризикують пропустити сезон 2025/26.

