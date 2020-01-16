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Екс-гравець Карпат Сучков пожиттєво дискваліфікований через договірні матчі

16 січня 19:10 3552 Читать на русском
Екс-гравець Карпат Сучков пожиттєво дискваліфікований через договірні матчі
Олексій Сучков / Фото ФК Нафтан

Білоруська федерація футболу показала приклад Україні, як потрібно боротися з "договірняками".

Білоруські гравці Олексій Сучков і Валерій Білявський пожиттєво відсторонені від футболу, повідомляє офіційний сайт місцевої федерації.

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Сучков та Білявський звинувачуються в організації поєдинків з фіксованим результатом під час своїх виступів за Нафтан та Хімік відповідно.

Нагадаємо, Олексій Сучков захищав кольори Карпат у 2004-2008 роках, провівши за львів'ян близько сотні матчів.

Ще 12 гравців отримали тимчасові дискваліфікації та штрафи.

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Теги
Світ Договірні матчі Нафтан Нафтан Білорусь
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