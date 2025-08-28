Іраклі Азаров та Георгій Гочолейшвілі покликані допомогти своїй національні команді у боротьбі за вихід на Мундіаль.

Захисник Шахтаря Іраклі Азаров отримав виклик у збірну Грузії, повідомляє прес-служба "гірників".

Шахтар завершує трансфер форварда з команди Неймара – журналіст розкрив суму переходу

Вже 4 вересня Сакартвело в рамках відбору на чемпіонат світу 2026 року зіграє з Туреччиною, а через три дні – 7 вересня – з Болгарією.

Варто зазначити, що до складу збірної Грузії потрапив ще один гравець Шахтаря Георгій Гочолейшвілі, який наразі на правах оренди захищає кольори німецького Гамбурга.

Нагадаємо, команда Віллі Саньйоля у кваліфікації ЧС-2027 виступатиме у групі Е, де її суперниками, окрім Болгарії та Туреччини, буде також Іспанія.

"Колгоспний рівень": Заховайло – про Динамо, Шахтар та Полісся, хлопчиків із комп’ютерами і бездонне дно