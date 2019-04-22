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Куртуа і Маріано повернулись до тренувань

16:06 126 Читать на русском
Куртуа і Маріано повернулись до тренувань
Тібо Куртуа / ФК Реал Мадрид

Гравці мадридського Реала Тібо Куртуа та Маріано Діас відновились після пошкоджень.

На ранковому тренуванні Реала Куртуа і Маріано тренувались разом з основною командою, повідомляє Marca.

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Голкіпер повернувся після матчів збірної Бельгії з пошкодженням, і тепер побореться з Кейлором Навасом за місце у воротах на майбутній матч проти Хетафе.

Маріано ж більшу частину сезону заліковував травми, і нарешті зміг приєднатись до своїх партнерів на тренуваннях.

Нагадаємо, що в останньому матчі Реал розгромив Атлетік (3:0), а Карім Бензема оформив хет-трик в матчі.

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Теги
Іспанія Тібо Куртуа Тібо Куртуа Реал Мадрид Реал Мадрид Маріано Діас Маріано Діас
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