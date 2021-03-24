Збірні Люксембургу та Литви розраховують на допомогу представників УПЛ у березневих матчах.

Представники Львова – Донатас Казлаускас та Енес Махмутовіч – отримали виклики у збірні Литви та Люксембургу відповідно, повідомляє офіційний сайт "містян".

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Захисник "синьо-золотих" може допомогти прибалтійцям у товариському протистоянні з Косово (24 березня), а також у матчах кваліфікації до чемпіонату світу 2022 року проти Швейцарії (28 березня) та Італії (31 березня).

В свою чергу півзахисник люксембуржців має шанс зіграти за свою збірну у товариському матчі з Катаром (24 березня), а згодом – у стартових матчах відбору до ЧС-2022 проти Ірландії (27 березня) та Португалії (30 березня).

Нагадаємо, Львів після 19-ти турів посідає у турнірній таблиці УПЛ 12 сходинку, маючи у своєму активі 15 очок.

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