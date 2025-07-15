Українські вінгери Назар Волошин та Максим Брагару потрапили до топ-15 гравців молодіжного Євро за кількістю успішних загострюючих передач під тиском за версією SkillСorner. У рейтингу враховано лише флангових атакувальних футболістів.

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Лідером цього списку став талант збірної Данії – Клемент Бішофф. Наймолодший у складі своєї команди (народжений у 2005 році), він упевнено діяв на лівому фланзі, поєднуючи техніку, інтелект і комбінаційну гру.

Нагадаємо, що збірна України завершила виступи на Євро U-21 вже на груповому етапі.

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