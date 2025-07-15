Двоє гравців Динамо увійшли до рейтингу найкращих атакувальних футболістів Євро U-21 за важливим показником
Україна має двох гравців серед найкращих футболістів Євро 2025 U-21 за ключовим критерієм.
Українські вінгери Назар Волошин та Максим Брагару потрапили до топ-15 гравців молодіжного Євро за кількістю успішних загострюючих передач під тиском за версією SkillСorner. У рейтингу враховано лише флангових атакувальних футболістів.
Бражко оцінив гру Динамо перед стартом кваліфікації ЛЧ: "Помітно і хороші дії, і недоліки"
Лідером цього списку став талант збірної Данії – Клемент Бішофф. Наймолодший у складі своєї команди (народжений у 2005 році), він упевнено діяв на лівому фланзі, поєднуючи техніку, інтелект і комбінаційну гру.
Нагадаємо, що збірна України завершила виступи на Євро U-21 вже на груповому етапі.
"У Динамо сказали, що я "як усі": Хомченовський про виклик у збірну України, сієсту в Сегунді і медалі з Кривбасом