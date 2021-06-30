Не всі представники "біло-синіх" зможуть взяти участь у першому етапі підготовки до нового сезону.

Півзахисники Динамо Богдан Білошевській і Євген Смирний пропустять перший літній збір першої команди Динамо через пошкодження, повідомляє Динамоманія.

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На даний момент обидва футболісти проходять відновлення на клубній базі "біло-синіх". Так само як і два інших динамівці – Вадим Мащенко та Артур Ващишин, які провели останні півроку в оренді у Чорноморці.

Нагадаємо, перший збір Динамо триватиме з 28 червня по 7 липня – кияни проведуть на ньому 4 спаринги. Після кількох вихідних у Києві "біло-сині" знову повернуться до Швейцарії на другий етап підготовки (з 10 по 20 липня).

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