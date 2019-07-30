Двоє гравців Динамо потрапили у топ-50 талантів сезону 2019/20 за версією УЄФА

УЄФА опублікував список з 50-ти молодих виконавців, які можуть спалахнути у сезоні 2019/20. Серед номінантів опинились і двоє гравців Динамо та збірної України U-20 – Денис Попов та Георгій Цітаішвілі.

Георгій Цітаішвілі та Денис Попов – єдині українські футболісти, які потрапили у топ-50 талантів Європи сезону 2019/20 за версією УЄФА, інформує офіційний сайт Організації.

Динамівці стали не лише єдиними українцями, але й єдиними представниками УПЛ у переліку. Нагадаємо, обидва чемпіони світу U-20 потрапили у заявку Динамо на сезон 2019/20.

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"Вибуховий вінгер. Найкраще про нього скаже гол після сольного проходу в переможному фіналі ЧС-2019 серед молоді до 20 років", – описує УЄФА Георгія Цітаішвілі.

Щодо Попова, то захисник Динамо отримав наступні епітети: "Надійний центральний захисник, фахівець з відборів. На золотому для українців ЧС-2019 серед юнаків до 20 років забив три м'ячі головою".

Також до переліку потрапили, зокрема, Раян Брюстер (Ліверпуль), Якоб Брюн-Ларсен (Борусія Д), Лука Пеллегріні (Ювентус), Рікі Пуїг (Барселона), Родріго (Реал) та інші виконавці. Повний список доступний на офіційному сайті УЄФА.

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