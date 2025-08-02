Двоє гравців Динамо отримали нагороди від УПЛ перед матчем з Вересом
Перед початком гри 1-го туру УПЛ Верес – Динамо відбулося нагородження найкращих гравців минулого сезону.
Президент УПЛ Євген Дикий вручив нагороду найкращому футболісту та бомбардиру сезону 2024/25 нападнику Динамо Владиславу Ванату. У минулому сезоні Владислав провів 28 матчів у чемпіонаті України, відзначився 17 голами та 4 асистами.
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Також нагороду отримав центральний захисник киян Тарас Михавко. Він був визнаний найкращим молодим гравцем минулого сезону.
Нагадаємо, Динамо стало чемпіоном України за підсумками кампанії 2024/25. Підопічні Олександра Шовковського випередили найближчого переслідувача, Олександрію на 3 очки.
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