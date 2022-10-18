Захищаючи цілісність і незалежність України на фронті, під час виконання бойового завдання загинули Юрій "Тай" Осадчук та Ростислав "Дрогобич" Шийко, повідомляє портал ultras_karpaty.

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"Тай" належав до Lviv City Firm, а "Дрогобич" був лідером Banderstadt ultras. Фанатська спільнота Львова висловила співчуття рідним і близьким загиблих. "Це непоправна втрата для всієї карпатівської родини. Вічна слава Героям України!" – йдеться у повідомленні.

З початку повномасштабної війни у лавах ЗСУ та підрозділів ТРО захищають Батьківщину чимало ультрас українських клубів. На жаль, багато з них уже ніколи не повернуться додому.