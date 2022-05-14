Брюгге, за який виступає українець Едуард Соболь, розглядає можливість призначення Хабі Алонсо на посаду наставника, яка стане вакантною по завершенні сезону, повідомляє HLN.

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Причиною стане майбутній відхід Альфреда Схрьодера, який погодився змінити Еріка Тен Хага на чолі Аякса. Наразі Алонсо тренує Реал Сосьєдад Б, який бореться за виживання у Сегунді – підопічні легенди Реала переграли Фуенлабраду Романа Зозулі, яка в підсумку вилетіла до нижчого дивізіону.

Нагадаємо, Алонсо зробив собі ім'я, виступаючи за Ліверпуль, мадридський Реал та Баварію. У 2017 році він завершив кар'єру, а через рік повернувся у Королівський клуб статусі тренера, очоливши команду U14. У 2019 перебрався на роботу в Реал Сосьєдад. За ігрову кар'єру Хабі встиг двічі виграти Лігу чемпіонів, а також перемогти в чемпіонатах світу та Європи.

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