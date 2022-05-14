Дворазовий тріумфатор Ліги чемпіонів може стати наставником Соболя у Брюгге
Екс-зірка Реала, Ліверпуля та Баварії Хабі Алонсо має варіант з продовженням тренерської кар'єри на чолі фаворита бельгійської першості.
Брюгге, за який виступає українець Едуард Соболь, розглядає можливість призначення Хабі Алонсо на посаду наставника, яка стане вакантною по завершенні сезону, повідомляє HLN.
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Причиною стане майбутній відхід Альфреда Схрьодера, який погодився змінити Еріка Тен Хага на чолі Аякса. Наразі Алонсо тренує Реал Сосьєдад Б, який бореться за виживання у Сегунді – підопічні легенди Реала переграли Фуенлабраду Романа Зозулі, яка в підсумку вилетіла до нижчого дивізіону.
Нагадаємо, Алонсо зробив собі ім'я, виступаючи за Ліверпуль, мадридський Реал та Баварію. У 2017 році він завершив кар'єру, а через рік повернувся у Королівський клуб статусі тренера, очоливши команду U14. У 2019 перебрався на роботу в Реал Сосьєдад. За ігрову кар'єру Хабі встиг двічі виграти Лігу чемпіонів, а також перемогти в чемпіонатах світу та Європи.
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