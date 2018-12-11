toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЛІВЕРПУЛЬ - НАПОЛІ ШАХТАР - ЛІОН

Двох лікарів підозрюють у ненавмисному вбивстві Асторі

00:10 391 Читать на русском
Двох лікарів підозрюють у ненавмисному вбивстві Асторі
Давіде Асторі / соцмережі

Прокуратера Флоренції продовжує розслідування смерті екс-захисника Фіорентини та збірної Італії Давіде Асторі.

Лікарі з Флоренції та Кальярі, де Давіде грав протягом 8 років, підозрюються у вбивстві за необережністю, повідомляє AFP.

Похорон Давіде Асторі: Фанати Фіорентини зворушливо попрощались із капітаном

Обидва видали гравцю довідку про хороший стан здоров'я, тоді як обидві електрокардіограми показали аномалію, особливо остання, зроблена влітку 2017 року.

Колишній захисник помер у березні 2018 році, його знайшли мертвим в готельному номері під час виїзду Фіорентини в Удіне на матч Серії А. Причиною смерті стала брадіаритмія.

Давіде Асторі – смерть Професіонала, Романтика, Капітана

Теги
Італія Фіорентина Фіорентина Кальярі Кальярі Давіде Асторі Давіде Асторі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • ФІФА планує створити всесвітню Лігу націй
    Світ — 10 груд1574 ФІФА планує створити всесвітню Лігу націй
20
год
:
3
хв
Ліверпуль
22:00
Наполі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук