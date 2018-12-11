Двох лікарів підозрюють у ненавмисному вбивстві Асторі

Прокуратера Флоренції продовжує розслідування смерті екс-захисника Фіорентини та збірної Італії Давіде Асторі.

Лікарі з Флоренції та Кальярі, де Давіде грав протягом 8 років, підозрюються у вбивстві за необережністю, повідомляє AFP.

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Обидва видали гравцю довідку про хороший стан здоров'я, тоді як обидві електрокардіограми показали аномалію, особливо остання, зроблена влітку 2017 року.

Колишній захисник помер у березні 2018 році, його знайшли мертвим в готельному номері під час виїзду Фіорентини в Удіне на матч Серії А. Причиною смерті стала брадіаритмія.

Давіде Асторі – смерть Професіонала, Романтика, Капітана