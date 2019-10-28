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Двох гравців Серії А дискваліфікували за богохульство

23:08 128 Читать на русском
Двох гравців Серії А дискваліфікували за богохульство
Франческо Маньянеллі / TMW

Дисциплінарний комітет Серії А покарав капітана Сассуоло та хавбека Парми дискваліфікаціями на один матч.

Франческо Маньянеллі та Маттео Скоццарелла не зіграють в 10 турі італійського чемпіонату через богохульство, інформує La Gazzetta dello Sport.

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Інциденти, за підсумками яких їх дискваліфікували, відбулися в матчах 9 туру Серії А між Інтером і Пармою (2:2) та Вероною і Сассуоло (0:1). В ході цих зустрічей Скоццарелла і Маньянеллі дозволяли собі богохульні висловлювання. Зокрема, вони вигукували прокльони зі згадуванням імені бога.

Нагадаємо, що це вже не перший подібний випадок в італійському чемпіонаті. В минулому сезоні за богохульство був покараний хавбек Удінезе Роландо Мандрагора.

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Італія Маттео Скоццарелла Маттео Скоццарелла Франческо Маньянеллі Франческо Маньянеллі Парма Парма Сассуоло Сассуоло
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