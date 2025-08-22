Універсітатя з Крайови вляпалася в халепу і ризикує припинити виступи.

Універсітатя з Крайови не отримала ліцензію Ліги 2 і в новому сезоні понижена до третього дивізіону. Утім, у румунського клубу ще більші проблеми.

Як повідомляє Digisport, в Універсітаті серйозні борги. Комісія з дисципліни та етики румунської Федерації футболу декілька разів карала клуб, а на останньому засіданні озвучила нове рішення, знявши загалом з команди 94 бали.

До 3 вересня 2025 року президент клубу повинен пред'явити докази оплати колишнім тренерам і гравцям, щоб уникнути нових штрафних балів і неминучого виключення з усіх національних змагань. Регламент передбачає зняття двох очок за кожні 15 днів прострочення платежу.

Адріан Мітітелу, власник команди, вважає, що зуміє врятувати Універсітатю: "Ми не будемо виключені. Ситуація вирішиться так чи інакше!"

До слова, у Румунії є інший клуб Універсітатя Крайова з двома українцями у складі (Олександр Романчук та Павло Ісенко), а команда Мітітелу має схожу назву і теж походить з Крайови.

